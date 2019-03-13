В Пензе пройдет всероссийский этап конкурса «Сердце отдаю детям» (видео)

В городской школе искусств проходит финал областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (0+). В течение двух дней за звание лучшего будут бороться десять педагогов дополнительного образования. Победитель отправится на всероссийский этап (0+). Правда, на этот раз не придется далеко ехать. Он пройдет в Пензе. Это право регион завоевал благодаря педагогу словесности Алене Жуковой, которая была признана лучшей в 2018-м.

Пензенская область может гордиться педагогами дополнительного образования. В регионе работает самое большое количество «ключников». Так называют победителей всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», главная награда которого — золотой ключ. Честь сказать слова напутствия финалистам областного этапа выпала победителю всероссийского конкурса 2018 года Алене Жуковой. Она руководит школой любителей словесности «Муза».

«Уважаемые конкурсанты, желаю вам от всей души, чтобы эти два дня стали для вас фестивалем творчества, новых идей, общения, открытий и возможность поделиться тем, что вы хорошо умеете делать», — сказала она.

Из 19 участников областного конкурса в финал вышли десять. Среди лучших из лучших — педагоги дополнительного образования из Сосновоборского, Сердобского, Тамалинского, Каменского районов и Пензы.

«Без дополнительного образования невозможно всестороннее развитие личности ребенка, нет профориентации, возможности раскрыть талант», — отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В течение двух дней конкурсантам предстоит пройти три испытания. Первое — презентация на тему «Мое педагогическое кредо» — самое легкое, так как к нему педагоги готовились заранее, а вот второе и третье задания будут намного сложнее.

«Второй этап будет состоять из показа открытого занятия с детьми разного возраста, на которое отводится 20 минут, но они должны успеть показать максимум, на что способны и готовы», — сказал член жюри областного конкурса «Сердце отдаю детям», директор ГШИ Владимир Табаченков.

Во второй день творческого состязания педагогов ждет сюрприз. Условия третьего испытания им объявят перед самим конкурсом. Однако то, что придется импровизировать во время выполнения задания, совсем не пугает руководителя туристского клуба «Зебра» Павла Скубашевского. К своей цели, участию в конкурсе «Сердце отдаю детям», пензенец шел несколько лет.

«Мне хотелось показать, что и мужчины могут работать учителям и добиваться успеха. Чтобы видели, насколько прекрасно быть педагогом и он нужен не только детям, но и родителям. Важно, чтобы у ребенка был в жизни тот, кто может показать дорогу, направить, куда дальше идти, с кем надежно», — рассказал он.

Тот, кто станет победителем областного конкурса профмастерства, получит путевку на всероссийский. Он состоится в декабре в Пензе (0+), сообщает телеканал «Экспресс».