Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Как в Пензе меняются цены на бензин и дизельное топливо?
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Отзыв на книгу «Общага-на-крови» Алексея Иванова
Вам будет интересно
Наши новости
Диетологи рассказали, от какой еды нужно отказаться после 30 лет
Некоторым бизнесменам предложат кредитную ставку ниже банковских
Tele2 запускает сеть в тоннелях метро
СовФед поддержал закон о наказании за неуважение к власти
В России предлагают ввести сельскую ипотеку под 1% годовых
Врачи рассказали, что может вызвать похмелье, кроме алкоголя
Туристов обязали сообщать о походе в горы
Названы лучшие города мира для жизни
Для каждого человека создадут нейродвойника-контролера
Ученые разработали препарат для лечения паралича конечностей

В Минэкономразвития не увидели зависимости инфляции от НДС

14 марта в 09:07 202 просмотра
, что НДС в размере 20% перестал влиять на инфляцию.

" data-title="В Минэкономразвития не увидели зависимости инфляции от НДС — Пенза-пресс, рунет за день">

Специалисты Минэкономразвития РФ выяснили, что НДС в размере 20% перестал влиять на инфляцию.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет ведомства «Картина инфляции». Так, в феврале увеличение стоимости товаров и услуг замедлилось с 1% (в январе) до 0,4%.

В документе отмечается, что рост цен на непродовольственные товары (кроме подакцизной продукции) в феврале замедлился примерно вдвое — с 0,58% (в январе) до 0,31%.

Заметнее всего рост цен замедлился на товары длительного пользования — легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары.

Аналитики считают, что оценить влияние НДС на темпы инфляции можно будет не раньше середины 2019 года.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...