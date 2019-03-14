В Минэкономразвития не увидели зависимости инфляции от НДС

Специалисты Минэкономразвития РФ выяснили, что НДС в размере 20% перестал влиять на инфляцию.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет ведомства «Картина инфляции». Так, в феврале увеличение стоимости товаров и услуг замедлилось с 1% (в январе) до 0,4%.

В документе отмечается, что рост цен на непродовольственные товары (кроме подакцизной продукции) в феврале замедлился примерно вдвое — с 0,58% (в январе) до 0,31%.

Заметнее всего рост цен замедлился на товары длительного пользования — легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары.

Аналитики считают, что оценить влияние НДС на темпы инфляции можно будет не раньше середины 2019 года.