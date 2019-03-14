Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Как в Пензе меняются цены на бензин и дизельное топливо?
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Отзыв на книгу «Общага-на-крови» Алексея Иванова
Вам будет интересно
Наши новости
Обладательницы титула «Мисс Студенчество Пенза». Как сложилась их судьба
В Пензе пройдет всероссийский этап конкурса «Сердце отдаю детям»
В Центре культуры и досуга состоится фестиваль «Баян собирает друзей»
Пензенские психологи обсудили причины стресса у школьников
Педагога из Каменки со 100-летием приехал поздравить глава минобра
В Пензе впервые пройдет открытый фестиваль Особого театра
В Пензе выбрали лучшего молодого преподавателя вуза
Пензенская область присоединится к фестивалю «Крымская весна»
Пензенцы — самые активные в ПФО участники олимпиады школьников
Пензенцы с размахом отметили Масленицу

В Пензе 10 педагогов допобразования борются за звание лучшего

14 марта в 09:19 228 просмотров
«Сердце отдаю детям» (0+).

" data-title="В Пензе 10 педагогов допобразования борются за звание лучшего — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе стартовал финал областного конкурса профмастерства среди педагогов допобразования «Сердце отдаю детям» (0+).

За право называться лучшим в Пензенской области 13 и 14 марта борются 10 педагогов.

Министр образования региона Александр Воронков отметил исключительную важность дополнительного образования в России.

«Без дополнительного образования, и на это делает упор президент России Владимир Путин, невозможно разностороннее становление и развитие личности, раскрытие талантов ребенка. В национальном проекте «Образование» есть направление «Успех каждого ребенка», и задача педагога — сделать так, чтобы его воспитанники побывали в ситуации успеха. Это очень важно», — подчеркнул он.

Абсолютный победитель всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2018 года, педагог допобразования Центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова пожелала участникам вдохновения.

«Пусть конкурс станет для вас возможностью поделиться и отдать то, что вы умеете прекрасно делать», — сказала она.

В первый день конкурса педагоги представили самопрезентацию «Мое педагогическое кредо», приняли участие в «Ознакомлении с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой», сообщает пресс-центр облправительства.

14 марта пройдут завершающие испытания, после которых будет определен победитель. Он представит область на всероссийском этапе (0+), который пройдет в декабре 2019 года в Пензе.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/145913/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...