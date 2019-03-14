В Пензе 10 педагогов допобразования борются за звание лучшего

За право называться лучшим в Пензенской области 13 и 14 марта борются 10 педагогов.

Министр образования региона Александр Воронков отметил исключительную важность дополнительного образования в России.

«Без дополнительного образования, и на это делает упор президент России Владимир Путин, невозможно разностороннее становление и развитие личности, раскрытие талантов ребенка. В национальном проекте «Образование» есть направление «Успех каждого ребенка», и задача педагога — сделать так, чтобы его воспитанники побывали в ситуации успеха. Это очень важно», — подчеркнул он.

Абсолютный победитель всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2018 года, педагог допобразования Центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова пожелала участникам вдохновения.

«Пусть конкурс станет для вас возможностью поделиться и отдать то, что вы умеете прекрасно делать», — сказала она.

В первый день конкурса педагоги представили самопрезентацию «Мое педагогическое кредо», приняли участие в «Ознакомлении с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой», сообщает пресс-центр облправительства.

14 марта пройдут завершающие испытания, после которых будет определен победитель. Он представит область на всероссийском этапе (0+), который пройдет в декабре 2019 года в Пензе.