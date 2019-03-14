В Пензе ищут подрядчика на реконструкцию Бакунинского моста

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам строительства и реконструкции капитальных объектов в городе.

Мэр отметил, что стоят серьезные задачи, в том числе — по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», возведению социально значимых объектов, программы по формированию комфортной городской среды.

«Это большая ответственность, поэтому нужен соответствующий спрос с подрядных организаций от этапа разработки ПСД до сдачи в эксплуатацию. Все средства нужно освоить в срок, в итоге жители должны увидеть конкретный результат», — сказал градоначальник.

Отдельно Виктор Кувайцев остановился на текущей стадии реализации некоторых проектов. Так, в начале марта объявили процедуру торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Бакунинского моста. В первую очередь, здесь планируется провести переустройство инженерных сетей. Затем запланирован демонтаж старого сооружения и возведение нового, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Эти мероприятия позволят привести инженерный объект в надлежащее состояние, увеличить его пропускную способность, обеспечить транспортное сообщение микрорайонов города», — сказал Виктор Кувайцев.

Также объявлены торги на выполнение капитального ремонта улицы Чкалова, разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Попова. За счет средств городского бюджета готовится ПСД на благоустройство Фонтанной площади, заключен контракт на проведение первого этапа работ по благоустройству территории, ограниченной улицами Лермонтова, Советской, К. Маркса и Белинского.

«В 2019 году в рамках программы по формированию современной городской среды продолжим капитальный ремонт набережной реки Суры. Именно за этот проект проголосовали большинство пензенцев», — сообщил градоначальник.