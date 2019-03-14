Некоторым бизнесменам предложат кредитную ставку ниже банковских

Процентные ставки по кредитам для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно ниже банковских.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа Минэкономразвития РФ. В документе отмечается, что средства на льготных условиях можно будет получать в государственных микрофинансовых организациях, которые предложат ставку, равную ключевой Центробанка, 7,75% или даже ниже против минимум 8,5%, установленных банками.

Для предпринимателей из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Не превысят эту ставку и проценты по кредиту для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов. Также приоритетными называют резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков.

Кроме того, в эту категорию попадают экспортно-ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.