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Пензенец пожаловался на невозможность пройти с коляской из-за глыб льда

14 марта в 09:32 226 просмотров
, в котором рассказал о том, что не может пройти по тротуару с детской коляской из-за разбросанных по нему ледяных глыб.

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Житель Пензы в Facebook разместил пост, в котором рассказал о том, что не может пройти по тротуару с детской коляской из-за разбросанных по нему ледяных глыб.

«Шли по ул. Циолковского. И тут бац — пройти невозможно с коляской. Лед с крыши прямо на тротуаре лежит. Казалось бы, хорошо, ведь крыши почистили (вопрос, правда, не сама ли наледь упала). А кто уберет ее? Пока снимал тротуар, из-под крыши упала часть кладки под окно первого этажа», — написал он.

Пост поддержали пензенцы. Они отметили, что такое происходит по всему городу. Глыбы либо сами падают с крыши, либо их не убирают коммунальщики после того, как очистили кровлю. В целом, по мнению пензенцев, передвигаться по городу с коляской очень трудно из-за огромных луж и снежного месива. Они просят коммунальные службы обратить на это внимание.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/mandaval58?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB_X70r2KW4STcyDVdfc2MhBz3cd0YtAdGsCu8PDkmVAWjTinzIYm_TJO9CXJwCQQ-L_UucPqjAoGwi&hc_ref=ARRrtLDgOPUCDQPRxhc4UtawvPkAjgaqhqtw5DX9uKwRq8Gys3jPJ0XXF6Zs02DMG-o&fref=nf

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