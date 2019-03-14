Пензенец пожаловался на невозможность пройти с коляской из-за глыб льда

Житель Пензы в Facebook разместил пост, в котором рассказал о том, что не может пройти по тротуару с детской коляской из-за разбросанных по нему ледяных глыб.

«Шли по ул. Циолковского. И тут бац — пройти невозможно с коляской. Лед с крыши прямо на тротуаре лежит. Казалось бы, хорошо, ведь крыши почистили (вопрос, правда, не сама ли наледь упала). А кто уберет ее? Пока снимал тротуар, из-под крыши упала часть кладки под окно первого этажа», — написал он.

Пост поддержали пензенцы. Они отметили, что такое происходит по всему городу. Глыбы либо сами падают с крыши, либо их не убирают коммунальщики после того, как очистили кровлю. В целом, по мнению пензенцев, передвигаться по городу с коляской очень трудно из-за огромных луж и снежного месива. Они просят коммунальные службы обратить на это внимание.