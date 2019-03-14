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Бэби-бум. В пензенском зоопарке стали родителями несколько животных

14 марта в 09:48 232 просмотра

К марту в зоопарке Пензы несколько самок разных животных родили детенышей.

Так, две самки одноцветных гиббонов Габриэлла и Бенита родили детишек.

«Габриэлла как опытная мать с чуткостью и внимательностью заботится о своем сынишке. Пока он все время находится у нее на животике или на спине. Вторая мамочка Бенита через некоторое время после родов перестала кормить детеныша, и сотрудникам пришлось забрать девочку от мамы. Теперь маленькую самку одноцветного гиббона выкармливают сотрудники зоопарка», — рассказали в пресс-службе учреждения.

8 Марта у Снежки на свет появился верблюжонок с редким окрасом — белым. Затем настал черед домашних козочек — родились несколько козлят. Также пара черных грифов стала родителями, самка черного грифа приносит лишь одно яйцо в год и очень редко — два. Сейчас гриф села на гнездо, орнитологи укрыли ее от посторонних глаз, потому как птица очень пугливая и может бросить яйцо, и остается только ждать, когда, возможно, вылупится птенец.

«Когда появляется потомство в зоопарке — это особенная радость. Благодаря ежедневному труду и стараниям наших киперов и всех сотрудников получается удивительный итог — появление потомства у диких животных в неволе», — отметили в зоопарке.

Фотография: http://www.zoo-penza.ru/news/show_born/970

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