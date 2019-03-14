Диетологи рассказали, от какой еды нужно отказаться после 30 лет

Специалисты в области питания рекомендуют после 30 лет пересмотреть свой рацион, сократив употребление ряда продуктов.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на доктора медицинских наук и диетолога Михаила Гинзбурга, прежде всего, нужно отказаться от сахара, который особенно токсичен для жировой ткани.

«Чрезмерное употребление продукта провоцирует хроническое воспаление жировой ткани, что приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета», — пояснил он.

Сахар плохо влияет и на кожу, лишая ее эластичности и гладкости.

После 30 лет лучше не налегать на фастфуд и различные вредные закуски вроде чипсов и картошки фри.

«Трансжиры очень мощно стимулируют процесс развития атеросклероза. Даже больше, чем так называемые насыщенные жирные кислоты», — отметил диетолог.

В списке нежелательных продуктов для людей старше 30 лет — также обработанное мясо (колбаса, бекон, ветчина) и изделия из белой муки. Растительные масла типа подсолнечного, кукурузного, соевого рекомендуется заменить оливковым и льняным.