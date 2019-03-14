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Переданный частнику пруд через суд вернули государству

14 марта в 10:19 350 просмотров
, что сделка по передаче в аренду участка и пруда Нижний Сурков недействительна.

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В Пензенской области прокуратура и Росимущество доказали, что сделка по передаче в аренду участка и пруда Нижний Сурков недействительна.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, договор был заключен между администрацией Бековского района и предпринимателем. Основанием для оспаривания сделки стали выявленные нарушения при формировании и передаче в аренду участка под водным объектом, находящимся в федеральной собственности.

«Суд исходил из того, что спорный водный объект — пруд Нижний Сурков — расположен на участке площадью 178 692 кв. м. Он является русловым прудом на временном водотоке, впадающем в реку Пяша, которая относится к водохозяйственной части реки Хопер. При таких обстоятельствах пруд Нижний Сурков является федеральной собственностью. Поэтому сделки, совершенные органом местного самоуправления, недействительны», — отмечают в пресс-службе.

Суд удовлетворил исковое требование прокуратуры.


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