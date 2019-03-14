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В Пензе проходят соревнования по стритболу

14 марта в 10:33 134 просмотра
«Олимпийские надежды» (0+).

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В Пензе стартовал предварительный этап соревнований по стритболу в рамках спартакиады «Олимпийские надежды» (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, соревнования проходят в спортшколе № 1, они продлятся до 18 марта. За победу борются 31 команда юношей и девять женских.

Лучшие команды примут участие в финальных соревнованиях (0+), которые состоятся 4 апреля.


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