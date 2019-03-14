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Мичурино начало топить еще до половодья

14 марта в 10:40 266 просмотров
, который во время оттепели превратился в жидкую кажу, некоторые жители даже не могут выйти из дома.

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Жители поселка Мичуринский Пензенской области тонут. Огромными лужами заполнены второстепенные дороги и проезды. Из-за большого количества снега, который во время оттепели превратился в жидкую кажу, некоторые жители даже не могут выйти из дома.

«Уже сейчас звонят из Мичурино, после прошедшего дождя у них много воды. А после дождей, которые ожидаются с 18 марта, у них ее будет еще больше. И это не половодье, а из-за большого количества снега. Поэтому справки о том, что это опасное явление, им выдавать не можем. Но людям надо помочь, они волнуются», — сказала на заседании паводковой комиссии главный синоптик Пензенской области Валентина Неворотова.

Начальник регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин поручил представителям администрации Пензенского района, присутствовавшим на заседании комиссии, разобраться в ситуации.

«Там хаотичная застройка. Не предусмотрены водоотводы, поэтому там все будет плыть», — сказал он.

Почему тогда выдавались разрешения на строительство вблизи рек, почему проекты не предусматривали грамотную инженерную инфраструктуру — большой вопрос к администрации района.


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