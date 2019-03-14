Пензенцы устроили дебош в бильярдном клубе на ул. Окружной

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, двое пензенцев отдыхали в бильярдном клубе на улице Окружной. В какой-то момент к ним подошли пьяные посетители заведения и побили их. Заметив это, бармен нажал тревожную кнопку. Дебоширы убежали.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к поиску злоумышленников. Около торгового центра росгвардейцы заметили компанию, среди которых были люди, похожие по приметам на разыскиваемых. Один из парней, увидев патрульную машину, побежал. В итоге всех задержали.

Для дальнейшего разбирательства молодых людей доставили в отдел полиции.