Реки на юге Пензенской области могут вскрыться уже через неделю

В Пензенской области ожидается потепление, а как следствие — раннее вскрытие рек на юге региона ото льда. Об этом на заседании паводковой комиссии 14 марта сообщила руководитель Гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

По ее словам, сейчас положительное влияние оказывают морозы — они и ветра испаряют воду: высота снега уменьшается каждый день на 2−4 см, но, правда, все равно остается выше нормы на 9−12 см. Однако грядет потепление.

По прогнозам, в бассейне реки Хопер вскрытия рек ото льда ожидают в третьей декаде марта.

«Это вполне реальное развитие ситуации. С учетом этих данных мы подготовили прогноз объема воды, который поступит в пензенское водохранилище. Он оказался небольшим, всего 45% нормы — от 240 до 340 млн кубометров», — сообщила Валентина Неворотова.

Однако расслабляться рано. По словам главного синоптика области, в этом прогнозе не учитывается фактическая погода, а она порой преподносит сюрпризы.

«Были годы, когда за три дня у нас резко менялась погода, выходили циклоны, которые несли большие осадки. Поэтому расслабляться и думать, что половодье большим не будет, нельзя», — подчеркнула она.

На какую погоду рассчитывать в ближайшие дни? По словам Валентины Неворотовой, 15 марта будет еще холодным: ночью ожидается минус 10 — минус 15 градусов, днем — от нуля до минус пяти, без осадков. 16 марта пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, днем воздух может прогреться до плюс двух градусов. Заметно теплее станет с 17 марта, но пойдут дожди, а 18 числа среднесуточная температура перешагнет плюсовую отметку. 19 и 20 марта будет очень тепло — до пяти градусов тепла, ночью — около нуля.

Но прогноз регулярно корректируется, добавила Валентина Неворотова.

Напомним, в Пензенской области активно готовятся противостоять весеннему паводку: создана специальная комиссия, проверяется готовность гидротехнических сооружений, наличие плавсредств, определяются места эвакуации.