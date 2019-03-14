Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Как в Пензе меняются цены на бензин и дизельное топливо?
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Отзыв на книгу «Общага-на-крови» Алексея Иванова
Вам будет интересно
Наши новости
Реки на юге Пензенской области могут вскрыться уже через неделю
На телеканале «Экспресс» готовят студию для новой программы
В Пензе определили лучшую команду КВН среди колледжей
Мичурино начало топить еще до половодья
Переданный частнику пруд через суд вернули государству
Бэби-бум. В пензенском зоопарке стали родителями несколько животных
В Пензе ищут подрядчика на реконструкцию Бакунинского моста
Пензенец пожаловался на невозможность пройти с коляской из-за глыб льда
В Пензе неубранный снег и автомобили мешают мусоровозам работать
Пчеловодов Пензенской области поддержат финансово

Популярный шоумен Павел Воля отмечает 40-летие

14 марта в 11:33 90 просмотров
, шоумен, ведущий, бессменный резидент «Камеди клаб» (16+) Павел Воля. Ему исполнилось 40 лет.

" data-title="Популярный шоумен Павел Воля отмечает 40-летие — Пенза-пресс, рунет за день">

14 марта празднует свой день рождения уроженец Пензы, шоумен, ведущий, бессменный резидент «Камеди клаб» (16+) Павел Воля. Ему исполнилось 40 лет.

Павел Воля окончил Пензенский государственный педагогический университет им. Белинского по специальности «Учитель русского языка и литературы». Был постоянным участником культурных мероприятий, играл в КВН в команде «Валеон Дассон».

После окончания института уехал из родного города в Москву, там его карьера начала стремительно развиваться. Работал ведущим на телевизионных шоу, диджеем на радио, но большую известность принес ему «Камеди клаб», в котором он стал резидентом в 2005 году.

Также Павел Воля занимается музыкой, записал несколько сольных альбомов. Имеет и опыт игры в кино.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/BsXQJIzFYRl/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...