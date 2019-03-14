Популярный шоумен Павел Воля отмечает 40-летие

14 марта празднует свой день рождения уроженец Пензы, шоумен, ведущий, бессменный резидент «Камеди клаб» (16+) Павел Воля. Ему исполнилось 40 лет.

Павел Воля окончил Пензенский государственный педагогический университет им. Белинского по специальности «Учитель русского языка и литературы». Был постоянным участником культурных мероприятий, играл в КВН в команде «Валеон Дассон».

После окончания института уехал из родного города в Москву, там его карьера начала стремительно развиваться. Работал ведущим на телевизионных шоу, диджеем на радио, но большую известность принес ему «Камеди клаб», в котором он стал резидентом в 2005 году.

Также Павел Воля занимается музыкой, записал несколько сольных альбомов. Имеет и опыт игры в кино.