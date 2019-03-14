Прокатившихся по Олимпийской аллее автохамов наказали

Пензенцев, решивших покататься по Олимпийской аллее не на лыжах, а на своих авто, привлекли к административной ответственности. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в региональном УГИБДД.

Как сообщается в ответе на запрос информагентства, водители Volkswagen и Hyundai нарушили пункт 9.9 Правил дорожного видения, согласно которому запрещается движение транспорта по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам. На них составлены протоколы об административном правонарушении.

По закону, каждому из водителей грозит штраф — две тысячи рублей.

Напомним, инцидент произошел в середине февраля. Мужчины проехали по аллее на своих дорогих машинах и застряли. Лыжню они, конечно же, испортили.