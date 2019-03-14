«Дамате» введет в сельхозоборот более 900 га пензенских залежных земель

Группа компаний «Дамате» в 2019 году планирует ввести в сельхозоборот более 900 гектаров залежных земель в Пензенской области.

Увеличение объемов обрабатываемых сельхозземель связано с расширением проекта «Дамате» по производству мяса индейки до 155 тысяч тонн готовой продукции в год, также планируется развитие собственной кормовой базы.

В течение всего срока своего пребывания в регионе компания планомерно вводит земли в оборот, только за последние два года введено более четырех тысяч гектаров залежных земель.

В настоящее время в регионе земельный банк «Дамате» составляет около 34 тыс. гектаров, из них 22,5 тысячи — в обработке.

В текущем году на ввод земель компания планирует потратить более 800 тысяч рублей. Предполагается, что в Нижнеломовском районе будет введено 400 га, в Спасском и Наровчатском — по 200 га, в Колышлейском — более 100 га.

В Пензенской области растениеводство — один из главных видов деятельности ГК «Дамате» в Пензенской области. Земельные угодья компании есть в Нижнеломовском, Наровчатском, Колышлейском, Вадинском, Спасском, Мокшанском районах. Причем в последние три района «Дамате» зашла в 2018 году.



«Ввод земель в оборот — технологически сложный и длительный процесс. Тем не менее, мы планомерно занимаемся этим вопросом. Расширение собственного земельного банка позволяет компании обеспечить растущее поголовье индейки качественными кормами», — отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Напомним, Пензенская область — лидер среди регионов России по вводу ранее не использованных земель в сельхозоборот. «Дамате» выделяется среди сельхозпроизводителей, ведущих работу с залежными угодьями, большим и планомерным подходом, а также эффективным использованием своего земельного банка.