Весной Пензу захлестнули сообщения о разрушающихся стенах многоквартирных домов. Один из таких находится в Военном городке.

Об этом написала подписчица группы «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«2-й Военный городок, дом 293, скоро упадет стена», — сообщила обеспокоенная горожанка и опубликовала фотографии.

На снимках видно, что стена дома намокла, в некоторых местах разрушилась кладка. Пользователи отметили, что кирпичи ломаются из-за того, что они постоянно сырые.

Напомним, в начале марта в доме № 43 по улице Краснова обрушилась часть кирпичной кладки, через несколько дней такая же участь постигла ул. Островского, 18. Намокнувшие кирпичи отвалились и с фасада дома № 39 по улице Ударной.