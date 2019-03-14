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На доме в Военном городке рушатся кирпичи — пензячка

14 марта в 12:31 286 просмотров

Весной Пензу захлестнули сообщения о разрушающихся стенах многоквартирных домов. Один из таких находится в Военном городке.

Об этом написала подписчица группы «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«2-й Военный городок, дом 293, скоро упадет стена», — сообщила обеспокоенная горожанка и опубликовала фотографии.

На снимках видно, что стена дома намокла, в некоторых местах разрушилась кладка. Пользователи отметили, что кирпичи ломаются из-за того, что они постоянно сырые.

Напомним, в начале марта в доме № 43 по улице Краснова обрушилась часть кирпичной кладки, через несколько дней такая же участь постигла ул. Островского, 18. Намокнувшие кирпичи отвалились и с фасада дома № 39 по улице Ударной.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/penza_now

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