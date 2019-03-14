Башмаковца поймали при попытке дать взятку дознавателю

22-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области обвинили в покушении на дачу взятки должностному лицу. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Установлено, что утром 13 марта парень находился в отделе МВД, потому что на него завели дело за кражу велосипеда. Молодой человек хотел избежать уголовной ответственности и предложил взятку полицейскому.

Житель Башмаковского района положил на стол дознавателя 15 тысяч рублей в надежде, что девушка закроет уголовное дело. Однако она деньги не взяла и рассказала о случившемся начальству, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и закреплять доказательственную базу.