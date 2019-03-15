Чиновников Пензы заставили работать через Интернет. Как они справляются?

В середине января мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал городских чиновников освоить соцсети и общаться там с народом. Два месяца вполне достаточно, чтобы завести аккаунт и проявить активность, поэтому журналисты ИА «Пенза-Пресс» подвели промежуточные итоги: кто из чиновников прислушался к градоначальнику, кто завел страничку только для галочки, а кто проигнорировал призыв.

Для анализа мы взяли Facebook, в Пензе это самая «деловая» соцсеть. Показать пример подчиненным должен начальник, поэтому в первую очередь мы зашли на страницу Виктора Кувайцева.

Конечно же, аккаунт у мэра Пензы в Facebook есть, причем он активно наполняется. Виктор Кувайцев регулярно рассказывает в своей хронике о городских событиях, публикует поздравления с праздниками и сообщает о важных социальных решениях. Так, 5 марта он рассказал о том, что плата за проезд в дачных автобусах не изменится, а ранее призывал прийти на голосование по благоустройству общественных территорий. Посты идут от первого лица, сопровождаются подводкой, а не просто представляют собой ссылку на новость или событие. Однако в дискуссии в комментариях мэр, судя по всему, старается не вступать. По крайней мере, мы не нашли подобных диалогов.

Далее мы проанализировали активность вице-мэров, руководителей управлений и глав районных администраций.

Юрий Ильин — один из самых узнаваемых чиновников Пензы, оно и понятно: вице-мэр отвечает за сферу ЖКХ и благоустройство — самую «больную» тему. Чиновник был активным пользователем Facebook еще до призыва мэра. В основном в хронике заместителя градоначальника — репосты новостей, касающихся сферы его деятельности. Однако ничуть не меньше постов с обращениями «друзей» по соцсети. Горожане регулярно отмечают его в публикациях и спрашивают то о состоянии дорог, то об освещении, то об уборке.

Периодически Юрий Ильин отвечает на критику и объясняет ситуацию. Не отстают от него и другие чиновники. Так, например, подключается к дискуссии вице-мэр, а ранее — начальник управления УЖКХ Денис Леонтьев.

Однако на своей странице активности у Дениса Леонтьева нет. В хронике — минимум событий: обозначил дату рождения, обновил фото профиля, фото обложки, 5 марта поделился постом Виктора Кувайцева о стоимости проезда в дачных автобусах. Схожая ситуация — у вице-мэра Магомеда Агамагомедова (в Facebook он Magomed Agamagomedov).

Вообще не указывать место работы — тенденция среди чиновников Пензы. И если того же Юрия Ильина многие знают, то, например, догадаться, кто такой Михаил Власов, гораздо сложнее. А меж тем это руководитель управления экономического развития. Его страница так же малоинформативна. Такого же плана аккаунты — у начальников управления муниципального имущества Ирины Кочетковой, финансового управления Ольги Завьялкиной, управления ЖКХ Майи Вороновой, соцуправления Ирины Федониной, спорткомитета Владислава Чеснокова и управления градостроительства Нины Кутыревой (у последних двух, однако, место работы указано).

А вот у руководителя управления транспорта и связи Юлии Ереминой отмечено не только место работы, о нем красноречиво свидетельствует и обложка страницы — троллейбус. Постов немного — в основном они касаются изменений в работе городского транспорта и приемов главы администрации.

Отдельно хотелось бы отметить страницу руководителя управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольги Жовтяк. Если не знать, то не сразу понимаешь, что это страница чиновника, по крайней мере, на профиле нет традиционного фото за столом в костюме или другого делового образа.

Место работы также не указано. Но сама страница более наполнена: репосты городских новостей и даже диалог с подписчиками по поводу развития торговли в Пензе, чиновница не пропускает замечаний и отмечает, что готова к конструктивной критике.

Но безусловный лидер активности — руководитель управления культуры Пензы Вера Фейгина. У нее — почти 4 000 друзей. Ни одно культурное событие города за последние несколько лет не проходит мимо хроники Веры Фейгиной. На ее странице много и личной информации. И, конечно, очевидно, что пользователем Facebook она стала задолго до поручения Виктора Кувайцева.

Руководители районов также представлены в Facebook. Самые активные из них — глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина и глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов: в их хрониках — множество постов и репостов по городской повестке. На странице Евгения Гусейнова, возглавляющего администрацию Октябрьского района, перемежаются посты с федеральной и городской повесткой. А вот у начальника администрации Первомайского района Лидии Беляковой последняя запись датирована 1 мая 2018 года.

В Facebook мы не нашли только страницы вице-мэров Сергея Волкова, Владимира Попкова и начальника управления образования города Юрия Голодяева.

«У Владимира Попкова были технические сложности при регистрации, некоторые руководители долго не могли пройти эту процедуру. У Сергея Волкова страница была. От Юрия Голодяева в Facebook представлен заместитель», — пояснила руководитель пресс-службы городской администрации Анастасия Соборникова.

По ее словам, все вице-мэры, руководители городских управлений и ведомств в соцсетях так или иначе представлены, но в разных: кто-то — в Instagram, кто-то — в Facebook.

«Но если Instagram больше на визуальный контент нацелен, то Facebook именно на общение, поэтому приоритет отдали ему», — рассказала она.

И слабое наполнение личной страницы не означает, что работа не ведется и аккаунт создан для галочки. Анастасия Соборникова отмечает, что упор сделан именно на общении с горожанами, в том числе — в личных сообщениях.

«Чиновники с этой задачей справляются, поэтому если у жителей есть вопросы, они могут написать им. В основном вопросы возникают в сфере ЖКХ, благоустройства, содержания территорий, с этими вопросами обращаются к главам районных администраций. Зачастую людей важно сориентировать, к кому им пойти со своей проблемой. Но в целом работа в соцсетях — зона ответственности каждого чиновника», — подчеркнула она.

Ну и завершая наше исследование, предлагаем читателям оценить «дружелюбность» чиновников Пензы в Facebook.