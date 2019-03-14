Пензенец заплатил долги, чтобы продать иномарку

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина имел задолженность в 115 тысяч рублей, которую он накопил за неоплаченные налоги и кредит. Его делом занимались приставы, но от них пензенец скрывался.

Было установлено, что у жителя Пензы в собственности есть машина марки Toyota Rav 4. На авто приставы наложили запрет на любые регистрационные действия. Должник обнаружил это, когда собрался продать иномарку: он нашел покупателя, но сделка не состоялась. Тогда они вместе пошли к приставам, и пензенец внес всю сумму задолженности.