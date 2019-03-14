Недетские игры. Пензячка устроила подставу знакомому наркоторговцу

По данным суда, пензенец договорился с оптовым поставщиком о покупке запрещенных веществ, в оговоренное время забрал сверток с расфасованными пакетиками и принес его к себе домой. Часть наркотиков молодой человек употреблял сам, а часть предназначалась на продажу.

6 ноября через социальную сеть он договорился со знакомой, что продаст ей вещество. Гриппер-пакет парень спрятал в мягкую игрушку в виде голубой птички и пошел на «свидание» с девушкой. О встрече заранее знали сотрудники правоохранительных органов. Пензенца задержали, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.

В результате молодому человеку назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.