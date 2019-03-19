Встречаем половодье. Сколько в Пензе стоят резиновые сапоги?

Вслед за календарной весной, по прогнозам синоптиков , в Пензу в ближайшее время придет и фактическая. Растаявший снег неизбежно подтопит некоторые участки города, и разумнее всего будет запастись специальной обувью — резиновыми сапогами.

Журналисты информагентства выяснили, как менялась стоимость взрослых и детских резиновых сапог в Пензе, и сравнили цены в областных центрах ПФО.

По данным Пензастата, опубликованным 12 марта, в феврале детские сапоги в Пензе стоили 678 рублей 38 копеек, с начала года стоимость обуви не изменилась. Взрослые сапоги даже немного подешевели — на 5 рублей 88 копеек, в феврале цена составила 496 рублей 94 копейки.

Ниже на диаграмме представлено, как менялась стоимость резиновых сапог в Пензе с 2015 по 2019 годы. Детская обувь подорожала на 201 рубль 66 копеек, взрослая — менее значительно: на 41 рубль 56 копеек.

Сравнив стоимость резиновых сапог во всех столицах регионов ПФО по состоянию на февраль текущего года, журналисты информагентства выяснили, что в Пензе и детская, и взрослая резиновая обувь — дешевле всего: цена составила 655 рублей 36 копеек и 364 рубля 4 копейки соответственно. Самые дорогие сапоги для взрослых — в Казани (961 рубль 98 копеек), детские — в Саратове (1004 рубля 28 копеек).

Прогноз руководителя пензенского Гидрометеоцентра Валентины Неворотовой о грядущем потеплении и раннем вскрытии рек на юге региона ото льда можно почитать здесь. На паводковой комиссии 14 марта было отмечено, что некоторые районы начало топить еще до половодья.