В Засечном на ул. Семейной в четырех домах отключат газ
Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой
Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле
«SuperДети Поколения М» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Знаменитая свинья Роза из Пензы стала мамой во второй раз
Мокшанцы не могут добиться компенсации за прошлогодний паводок
Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск
Подписано постановление о создании пензенского НИИ урбанистики
В Пензенской области около 200 человек заболели гриппом
Воспитатель детсада Спутника призвал взрослых учиться культуре
В пензенском управлении ЖКХ вновь сменился руководитель
Губернатор предложил создать промышленный кластер из оборонных предприятий
Компания Tele2 делает понедельники приятными
Бессоновец дважды заплатит за кражу жвачки

Встречаем половодье. Сколько в Пензе стоят резиновые сапоги?

19 марта в 03:30 356 просмотров
, по прогнозам синоптиков, в Пензу в ближайшее время придет и фактическая. Растаявший снег неизбежно подтопит некоторые участки города, и разумнее всего будет запастись специальной обувью — резиновыми сапогами.

" data-title="Встречаем половодье. Сколько в Пензе стоят резиновые сапоги? — Пенза-пресс, рунет за день">

Вслед за календарной весной, по прогнозам синоптиков, в Пензу в ближайшее время придет и фактическая. Растаявший снег неизбежно подтопит некоторые участки города, и разумнее всего будет запастись специальной обувью — резиновыми сапогами.

Журналисты информагентства выяснили, как менялась стоимость взрослых и детских резиновых сапог в Пензе, и сравнили цены в областных центрах ПФО.

По данным Пензастата, опубликованным 12 марта, в феврале детские сапоги в Пензе стоили 678 рублей 38 копеек, с начала года стоимость обуви не изменилась. Взрослые сапоги даже немного подешевели — на 5 рублей 88 копеек, в феврале цена составила 496 рублей 94 копейки.

Ниже на диаграмме представлено, как менялась стоимость резиновых сапог в Пензе с 2015 по 2019 годы. Детская обувь подорожала на 201 рубль 66 копеек, взрослая — менее значительно: на 41 рубль 56 копеек.

Сравнив стоимость резиновых сапог во всех столицах регионов ПФО по состоянию на февраль текущего года, журналисты информагентства выяснили, что в Пензе и детская, и взрослая резиновая обувь — дешевле всего: цена составила 655 рублей 36 копеек и 364 рубля 4 копейки соответственно. Самые дорогие сапоги для взрослых — в Казани (961 рубль 98 копеек), детские — в Саратове (1004 рубля 28 копеек).

Прогноз руководителя пензенского Гидрометеоцентра Валентины Неворотовой о грядущем потеплении и раннем вскрытии рек на юге региона ото льда можно почитать здесь. На паводковой комиссии 14 марта было отмечено, что некоторые районы начало топить еще до половодья.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-4046810/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...