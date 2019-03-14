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Пензенский минобр не реагирует на сообщения о поборах — прокуратура

14 марта в 14:30 260 просмотров

Прокуратура Пензенской области нашла нарушения в работе регионального министерства образования.

Минобр, по данным надзорного органа, не рассматривал вопрос о наказании ответственных лиц, допустивших нарушения прав детей.

В частности, житель Каменки пожаловался, что при приеме в детский сад № 3 с родителей берут незаконную плату. Однако в министерстве вопрос о наличии в действиях должностных лиц и образовательной организации признаков правонарушения не рассматривался. Аналогичная ситуация повторялась еще три раза, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Кроме того, в министерство поступили сведения о возможном незаконном использовании рабочих тетрадей, однако чиновники не стали направлять предостережения в адрес руководителей 27 школ.

Чтобы устранить нарушения, прокуроры направили представление в адрес председателя правительства региона.


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