Пензенцы предупреждают об огромной пробке в Арбеково

Днем 14 марта в пензенском микрорайоне Арбеково по направлению из центра образовался крупный затор. Горожане написали об этом в соцсетях.

Один из подписчиков группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» из окна многоэтажки увидел столпотворение машин на пр. Строителей.

«Что случилось в Арбеково? Большая пробка от налоговой и со стороны универсама», — написал он и опубликовал сделанный им снимок.

Пензенцы в комментариях к посту пояснили причину образования затора — ремонт дороги. По их словам, проезжую часть приводят в порядок около дворца спорта «Буртасы», для движения свободна только правая полоса. Как позже рассказал пользователь Денис, к тому же ситуацию на дороге осложнила авария.

«Еще и маршрутка с Renault, походу, ударились, стоят на аварийках», — сообщил он.

Официальных данных по поводу вышеизложенного нет.