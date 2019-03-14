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Школе в Арбеково хотят присвоить имя Глазунова

14 марта в 14:49 180 просмотров
, какой он видит будущую школу в 6-м микрорайоне Арбеково.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, какой он видит будущую школу в 6-м микрорайоне Арбеково.

Место расположения будущей школы глава региона осмотрел 14 марта. Предполагается, что образовательное учреждение будет рассчитано на 800 учеников.

«Проект школы хороший. Данной школы могло не быть. Нас поддержало руководство страны и министерство строительства, когда мы год назад презентовали проект комплексной застройки данной территории. Обосновали, что жилье тут приобретает много молодых семей, что школа тут необходима», — отметил Иван Белозерцев в Twitter.

Губернатор поручил предусмотреть спортивную инфраструктуру у школы, приобрести для классов передовое оборудование.

«Также поручил обсудить с жителями и ветеранами возможность присвоения будущей школе имени нашего великого земляка Василия Афанасьевича Глазунова, прошедшего три войны, дважды Героя Советского Союза. Именная школа — это глубокая содержательная патриотическая работа с учащимися», — подчеркнул глава региона.

О проекте новой школы в Арбеково, сроках ее сдачи и надеждах жителей микрорайоне журналисты подробнее писали в большом материале.

Фотография: https://twitter.com/BelozercevIA

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