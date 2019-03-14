Школе в Арбеково хотят присвоить имя Глазунова

Место расположения будущей школы глава региона осмотрел 14 марта. Предполагается, что образовательное учреждение будет рассчитано на 800 учеников.
«Проект школы хороший. Данной школы могло не быть. Нас поддержало руководство страны и министерство строительства, когда мы год назад презентовали проект комплексной застройки данной территории. Обосновали, что жилье тут приобретает много молодых семей, что школа тут необходима», — отметил Иван Белозерцев в Twitter.
Губернатор поручил предусмотреть спортивную инфраструктуру у школы, приобрести для классов передовое оборудование.
«Также поручил обсудить с жителями и ветеранами возможность присвоения будущей школе имени нашего великого земляка Василия Афанасьевича Глазунова, прошедшего три войны, дважды Героя Советского Союза. Именная школа — это глубокая содержательная патриотическая работа с учащимися», — подчеркнул глава региона.
Сегодня первую половину дня посвятил объезду строящихся объектов. Начали с совещания на стройплощадке школы на 800 мест в 6 микрорайоне Арбеково. Дал ряд поручений по строительству спортивной инфраструктуры у школы, по приобретению передового оборудования для оснащения школы. pic.twitter.com/Je3JTUT1ik— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 14 марта 2019 г.
Проект школы хороший. Данной школы могло не быть. Нас поддержало руководство страны и министерство строительства, когда мы год назад презентовали проект комплексной застройки данной территории. Обосновали, что жильё тут приобретает много молодых семей, что школа тут необходима. pic.twitter.com/AYEC7cKaBy— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 14 марта 2019 г.
Также поручил обсудить с жителями и ветеранами возможность присвоения будущей школе имени нашего великого земляка Василия Афанасьевича Глазунова, прошедшего три войны, дважды Героя Советского Союза. Именная школа — это глубокая содержательная патриотическая работа с учащимися. pic.twitter.com/lVFQT5bV5a— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 14 марта 2019 г.
О проекте новой школы в Арбеково, сроках ее сдачи и надеждах жителей микрорайоне журналисты подробнее писали в большом материале.