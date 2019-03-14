Абоненты Tele2 в Пензенской области выбирают пакетные тарифы

Tele2 отмечает, что популярность пакетных тарифных планов продолжает стремительно расти. За прошедший год доля их проникновения в Пензенской области увеличилась на 11 п. п. и достигла 82%.

При подключении к сети Tele2 предложения с фиксированной абонентской платой выбирают 89% новых клиентов оператора в регионе, что на 5% больше, чем годом ранее. Самым востребованным среди пензенских абонентов стал тарифный план «Мой разговор«: на него приходится 43% от общего количества подключений. Предложение включает безлимитные звонки на номера Tele2 России, 5 Гб интернет-трафика и 200 минут на другие мобильные номера домашнего региона за 150 рублей в месяц.

В списке наиболее часто подключаемых дополнительных опций лидируют пакеты интернет-трафика. Благодаря услуге «Добавить трафик» абоненты Tele2 могут расширить наполнение своего тарифного плана конца суток или на 30 дней. Кроме того, среди клиентов оператора пользуется популярностью услуга «Простая география», которая позволяет совершать выгодные звонки за рубеж. Стоимость услуги составляет 2 рубля в день.

«Высокая востребованность пакетных тарифов неслучайна, она обусловлена удобством и широким набором услуг по умеренной цене. Осенью мы обновили тарифную линейку «Мой Tele2» в соответствии с растущими потребностями абонентов и их предпочтениями. Кроме того, клиенты могут самостоятельно в личном кабинете формировать пакет услуг под свои запросы: выбирать объем минут и гигабайтов, подключать необходимые опции. Помимо прочего, наши абоненты могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 с помощью опции «Делитесь гигабайтами» и всегда оставаться на связи благодаря сервису «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом балансе», — сказал коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.