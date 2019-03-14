Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
КВН. Кубок профессионалов. Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
«Дамате» введет в сельхозоборот более 900 га пензенских залежных земель
ЕР выявила новую схему обмана при взимании платы за вывоз ТКО
В Пензе администраторов ярмарок определят по конкурсу
В Пензе создали группу по мониторингу ситуации на финансовом рынке
Пензенские бизнесмены могут рассказать, какую поддержку хотят получить
Пензенский губернатор принимает участие в окружном совещании в Ижевске
Пензенская область будет сотрудничать со службой по интеллектуальной собственности
В Пензенской области поддержат бизнесменов, помогающих инвалидам
Максимальная сумма займа в «Поручителе» увеличится до 5 млн руб
Д. Каширов: Мы гордимся успехом пензенских бизнесменов на национальной премии

Абоненты Tele2 в Пензенской области выбирают пакетные тарифы

14 марта в 15:09 112 просмотров

Tele2 подвела итоги 2018 года и определила популярные тарифные планы в Пензенской области. Больше половины клиентов оператора выбирают предложения с фиксированной абонентской платой.

Tele2 отмечает, что популярность пакетных тарифных планов продолжает стремительно расти. За прошедший год доля их проникновения в Пензенской области увеличилась на 11 п. п. и достигла 82%.

При подключении к сети Tele2 предложения с фиксированной абонентской платой выбирают 89% новых клиентов оператора в регионе, что на 5% больше, чем годом ранее. Самым востребованным среди пензенских абонентов стал тарифный план «Мой разговор«: на него приходится 43% от общего количества подключений. Предложение включает безлимитные звонки на номера Tele2 России, 5 Гб интернет-трафика и 200 минут на другие мобильные номера домашнего региона за 150 рублей в месяц.

В списке наиболее часто подключаемых дополнительных опций лидируют пакеты интернет-трафика. Благодаря услуге «Добавить трафик» абоненты Tele2 могут расширить наполнение своего тарифного плана конца суток или на 30 дней. Кроме того, среди клиентов оператора пользуется популярностью услуга «Простая география», которая позволяет совершать выгодные звонки за рубеж. Стоимость услуги составляет 2 рубля в день.

«Высокая востребованность пакетных тарифов неслучайна, она обусловлена удобством и широким набором услуг по умеренной цене. Осенью мы обновили тарифную линейку «Мой Tele2» в соответствии с растущими потребностями абонентов и их предпочтениями. Кроме того, клиенты могут самостоятельно в личном кабинете формировать пакет услуг под свои запросы: выбирать объем минут и гигабайтов, подключать необходимые опции. Помимо прочего, наши абоненты могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 с помощью опции «Делитесь гигабайтами» и всегда оставаться на связи благодаря сервису «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом балансе», — сказал коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

Фотография: фото предоставлено компанией Теле2

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...