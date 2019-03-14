В Спасском соборе приступят к укладке полов

Храм глава региона посетил 14 марта.

«Поручил начать работы по укладке полов в алтарном помещении. Также дал ряд поручений по системе освещения храма», — сообщил Иван Белозерцев в Twitter.

Заехал на Спасский кафедральный собор. Обсудили новый эскиз проекта полов. Утвердили. Поручил начать работы по укладке полов в алтарном помещении. Также дал ряд поручений по системе освещения храма. pic.twitter.com/jWyc86ALdD — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 14 марта 2019 г.

Ранее руководитель губернаторского штаба по воссозданию собора Александр Еремкин сообщил, что на все работы по собору потребуется 239 млн рублей. Причем на внутреннюю отделку, которую нужно завершить до осени, чтобы открыть объект, — около 100 млн руб.