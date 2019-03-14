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В Спасском соборе приступят к укладке полов

14 марта в 15:18 104 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил эскиз проекта полов Спасского кафедрального собора.

Храм глава региона посетил 14 марта.

«Поручил начать работы по укладке полов в алтарном помещении. Также дал ряд поручений по системе освещения храма», — сообщил Иван Белозерцев в Twitter.

Ранее руководитель губернаторского штаба по воссозданию собора Александр Еремкин сообщил, что на все работы по собору потребуется 239 млн рублей. Причем на внутреннюю отделку, которую нужно завершить до осени, чтобы открыть объект, — около 100 млн руб.


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