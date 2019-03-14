В Пензе возбудили уголовное дело в отношении компании «Старый пивовар». Руководителей подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствием установлено, что руководство организации с 2013 по 2015 годы «занижало налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, акцизу, налогу на прибыль организаций, скрывая реальные объемы реализованных напитков и включая заведомо ложные сведения в налоговые декларации и иные документы». В итоге сумма неуплаты составила более 1 млрд 70 млн рублей.

В настоящее время следователи собирают доказательства и принимают меры для погашения задолженности компании, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, осенью прошлого года региональное управление ФНС обратилось в суд, чтобы компанию признали банкротом.