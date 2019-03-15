Покорить Эльбрус. Пензенец рассказал, чем обернулось экстремальное восхождение

Каким бы легким ни называли подъем на Эльбрус (с технической точки зрения, это простой маршрут, пеший) к нему нужно готовиться. Гора каждый год уносит 10−12 жизней. Пензенец Андрей Гаврик рискнул пойти в горы в одиночку практически без подготовки. О том, оправдал ли себя риск, что обязательно надо предусмотреть при восхождении и почему горы надо уважать, он рассказал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Ксении Козырь .

«Зимой 2015 года я решил, что в этом году пойду в горы. Дед часто рассказывал о своих восхождениях, и мне хотелось самому пережить это, увидеть все не на картинках, а в реальности. Зимой я начал планировать отпуск, и вопрос оставался только один — как подготовиться к восхождению.

Я прочитал несколько отчетов о восхождениях, которые нашел в интернете. Мысль попасть в горы настолько глубоко засела в моей голове, что просто так отказаться от нее не мог.

Пообщался с людьми, за плечами которых — не одно восхождение и рассказал о своем желании подняться на гору. Планировал получить информацию, которая пригодится в дальнейшем. В ответ сказали: «Забудь». Чувствовал, что они правы, но затею не бросил. Мне казалось, что Эльбрус не такая уж сложная гора, к покорению которой нужно готовиться долго и как-то особенно. Это пеший маршрут и вполне простой в техническом плане».



Вдохновившись историями смельчаков, которые без должной подготовки поднимались на Эльбрус, к концу мая Андрей был готов стартовать. Купил билеты, несколько месяцев занятий спортом и изучение маршрута вселяли в него уверенность, что все будет хорошо. Впереди ждали горы, все должно быть отлично.

О том, что Андрей собирается в горы, знали его друзья, родители. О том, что он собирается в горы один, не знал никто.

***

«Восхождение на Эльбрус довольно доступно. В плане транспорта все очень просто. От Пензы я доехал до Минеральных вод, оттуда на автобусе — до Нальчика. Из Нальчика на маршрутке добрался до Терскол».

В Терсколе Андрей зарегистрировался у спасателей. Обычно это делает гид или главный в группе, но одиночки отвечают сами за себя. Регистрация нужна для того, чтобы спасатели смогли найти путешественника в случае ЧП.

«Еще перед поездкой я понимал, что самая большая сложность может быть связана с погодой. Июнь — начало сезона, погода нестабильная, в горах — вообще непредсказуемая. Мне повезло. Как потом оказалось, мне вообще очень везло

До места ночевки можно было добраться на подъемнике, но я решил, что хочу пройти маршрут полностью, сам. Ехать — минут 15, подниматься пешком — около семи часов. За первые два я выпил всю воду, которая у меня была и к месту ночлега — Гарабаши — поднялся позже запланированного времени».

Подъем был трудный, местами Андрей делал по десять-двадцать шагов, затем — отдых. Вся та подготовка, которая была у него, оказалась недостаточной.

К вечеру он добрался до приюта, и там заселился в комнату.

«Утром я проснулся довольно рано. Усталости вообще не было. Я был безумно рад, что в горах! Я сделал это! Это было мощно! За один день я поднялся более чем на 1500 метров — это очень много. Группы обычно проходят по 500−600 метров в день.

Второй день — это день акклиматизационного выхода. То есть ты поднимаешься примерно на 600 метров вверх и возвращаешься в приют. Это нужно, чтобы организм привык к высоте. Доходил до скал Пастухова (4700 метров над уровнем моря) и спускался обратно. Путь занимает примерно пять-шесть часов. На это ушел второй день.

Акклиматизационные выходы и тренировка должны длиться четыре-пять дней, день — на отдых и восхождение. У меня не было столько времени: только один день на акклиматизацию и день на отдых. Да, это серьезный удар по организму. Обычный поход группой занимает 10−14 дней. У меня была неделя, включая дорогу».

***

В приюте находились две группы, которые к моменту прибытия Андрея уже несколько дней провели на высоте. В ближайшие дни они так же планировали совершить восхождение. Пообщавшись, молодой человек примкнул к одной из них.

«День восхождения. Мне опять повезло. Я думал, что путь начинается с приюта, но у коммерческих групп не так. Чтобы было больше шансов дойти, людей на ратраках [специальное транспортное средство на гусеничном ходу] везут до верха скал Пастухова. Транспорт заказывают заранее, и мне очень повезло, что там было место. В противном случае, предстоял выбор: или идти до скал пешком, или отменить восхождение. Это был единственный день для него — в моей сумке лежал билет на поезд, который уходил завтра».

Выезд из приюта был ранний — около шести утра. Поездка на ратраках заняла около трех часов. От скал Пастухова группа начала идти в сторону Косой полки и дальше — в сторону Седла.

В это время погода резко стала портиться. На вершине видимость была практически нулевой, 10−15 метров — дальше ничего видно не было. Восхождение было под угрозой. Гид решил подождать 15 минут и, если изменений не будет, вести группу вниз.

«Но ветер стал тише, и гид разрешил восхождение. Мы шли змейкой. Гид — впереди, мы все — за ним. Я уже чувствовал усталость, силы были только на то, чтобы только передвигать ногами. В скором времени мы поднялись на вершину.

И… ничего. Вообще ничего не было видно. Как чистый лист перед глазами. На вершине сделали привал, нужно было немного восстановить силы. Примерно в это время мы узнали, что один из нашей группы погиб. Сердечный приступ. Вспоминая эту поездку, приходит осознание того, что моя идея идти в горы с минимальной подготовкой одному, того не стоила. Нет. Жизнь дороже. Стоя на вершине у меня была одна мысль: «Теперь бы спуститься».

***

«Спуск всегда опаснее восхождения, а в тот день он был еще страшнее из-за погоды: дул страшный ветер, пошел град. Наша группа добралась до редкфокса [оранжевый сарай на случай непогоды], там мы пережидали бурю. В группе, кстати, я не чувствовал, что сильно отличаюсь от остальных. Все был с примерно одинаковой подготовкой. Не было отстающих или тех, кто гонит вперед.

Мы пережидали погоду минут 20. Поняв, что ждать нечего, гид повел нас вниз. Он — впереди и мы снова цепочкой следом за ним. Ничего не видно, ты просто идешь вслед за человеком впереди. Так шли до скал Пастухова, оттуда нас забрали на снегоходах и спустили в приют».

Восхождение завершилось часа в три дня, группа отправилась отдыхать, а Андрей собрал вещи и побежал к подъемнику. Ему нужно было успеть спуститься в Азау. Канатка работала до пяти часов.

«Мне надо было как можно быстрее спуститься до Азау, там добраться до Терскола, оттуда — до Нальчика, переночевать где-то, утром доехать до Минеральных вод и сесть на поезд до Пензы. На канатке я спускался с администратором «бочек», друг которого работает в такси, который и довез меня до Терскола. Правда, там я узнал, что автобусов до Нальчика сегодня уже не будет. Готов был ночевать в лесу, у меня был спальник, уверен, что не замерз бы. Но мне помог один местный мужчина, он договорился со своими друзьями и я переночевал у них.

Вы просто не представляете, как я выглядел. За эти несколько дней я успел жутко обгореть. Я пользовался кремом от солнца, но, видимо, недостаточно. Уже на второй день мое лицо обгорело на солнце, появились небольшие ожоги незащищенных участков. Я был грязный, обгоревший, но счастливый, и у меня была крыша над головой. В эту ночь лил жуткий дождь, и я еще раз порадовался, что сейчас не на улице».

***

Рано утром Андрей сел на автобус до Нальчика, оттуда без приключений добрался до Минеральных вод и еще минут 40 ждал поезд до Пензы.

Приключение закончилось. А история Андрея и гор только началась. Хоть первая поездка и была не самой впечатляющей, она стала первой в череде многих восхождений. Через год пензенец снова поднялся на Эльбрус и смог оценить всю красоту гор. Второе восхождение было легче, возможно, потому что в 2015 году альпинист сделал для себя несколько выводов.

«Лучше идти с компанией, и желательно, чтобы в ней был человек, который знает маршрут. Одному очень сложно. Мое первое восхождение завершилось успешно только благодаря череде счастливых случайностей. Было очень много «если», после которых можно было бы повернуться назад, и восхождения бы не было.

Если бы не оказалось места в приюте, мне пришлось бы вернуться.

Если бы не было той коммерческой группы, с которой мы совпали по графику, я бы не поднялся на Эльбрус.

Если бы не оказалось места в ратраке, то я не успел бы подняться за один день на такую высоту, спуститься и уехать.

Если бы я был один, то непогода развернула бы меня еще на подъеме, и я не дошел бы до вершины. Да, с вершины ничего не было видно, но я был на ней! И это было потрясающе!»

Первый подъем Андрея на Эльбрус можно назвать экстремальным: восхождение заняло четыре дня. Второй — комфортный: 10 дней.

Сейчас Андрей занимается в альпинистском клубе, на его счету — несколько походов, сборы, разряд. Каждый свой отпуск молодой человек проводит в горах.

Горы — это часть жизни, это увлечение, которое воспитывает тебя, определяет твой характер. За первый свой поход Андрей точно понял, что добиться можно всего, всего чего захочешь. Силы на это есть. Но, помимо нее, важно уважение к горам. Горы надо уважать. Это не суеверие, это данность, истина, которую надо принять, и только после этого планировать восхождение.