Пензенские чиновники будут ежемесячно встречаться с застройщиками

Во время совещания глава региона осмотрел строящиеся объекты, в том числе школу в дальнем Арбеково, которую намерены сдать в декабре, и оценил важность работы по созданию инфраструктуры в новых микрорайонах, сообщает пресс-центр облправительства.

«Мы будем поддерживать проекты комплексной застройки территорий. Их освоение должно быть системным и продуманным — это не только строительство домов, но и инфраструктура, благоустройство. Очень радует, что появляются новые районы, где не просто приятно жить, но куда хочется приезжать прогуляться и отдохнуть.

Предлагаю раз в месяц собирать застройщиков на совещание с участием первых лиц города и области для обсуждения рабочих вопросов и оперативного их решения. Считаю, что власть должна оказать им финансовую поддержку на условиях софинансирования, но нужно юридически обозначить в соответствующих соглашениях ответственность строителей по срокам, качеству и объемам сдачи жилья», — отметил Иван Белозерцев.