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Пензенские чиновники будут ежемесячно встречаться с застройщиками

14 марта в 15:54 36 просмотров
, посвященные вопросам комплексной застройки Пензы. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время выездного совещания 14 марта.

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Ежемесячные встречи, посвященные вопросам комплексной застройки Пензы. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время выездного совещания 14 марта.

Во время совещания глава региона осмотрел строящиеся объекты, в том числе школу в дальнем Арбеково, которую намерены сдать в декабре, и оценил важность работы по созданию инфраструктуры в новых микрорайонах, сообщает пресс-центр облправительства.

«Мы будем поддерживать проекты комплексной застройки территорий. Их освоение должно быть системным и продуманным — это не только строительство домов, но и инфраструктура, благоустройство. Очень радует, что появляются новые районы, где не просто приятно жить, но куда хочется приезжать прогуляться и отдохнуть.

Предлагаю раз в месяц собирать застройщиков на совещание с участием первых лиц города и области для обсуждения рабочих вопросов и оперативного их решения. Считаю, что власть должна оказать им финансовую поддержку на условиях софинансирования, но нужно юридически обозначить в соответствующих соглашениях ответственность строителей по срокам, качеству и объемам сдачи жилья», — отметил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/146088/

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