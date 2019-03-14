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Пензенцев предупреждают о сбое при печати квитанций от «ТНС энерго»

14 марта в 16:01 316 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» сообщает о том, что в Пензе из-за технического сбоя жители ряда улиц могут получить некорректно напечатанные счета за февраль.

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Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» сообщает о том, что в Пензе из-за технического сбоя жители ряда улиц могут получить некорректно напечатанные счета за февраль.

Сбой случился при печати только объединенных платежных документов за энергоснабжение и услуги по обращению с ТКО. Эта информация актуальна для домов с почтовыми индексами 440003 и 440007.

В таких квитанциях может отсутствовать блок для самостоятельного расчета текущего потребления и строка с детализацией расчета, а также нижняя половина платежного документа, где указывается счет за услуги по обращению с ТКО.

Несмотря на отсутствие отдельных данных, энергосбытовая компания обращает внимание потребителей, что расчеты и суммы в счетах указаны верно.

Пензенцам, получившим квитанции с неполными данными, направили корректные документы, по которым следует производить оплату.

Список улиц города, которые затронул сбой, можно посмотреть здесь.

ООО «ТНС энерго Пенза» приносит извинения за возможные доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону контактного центра (8412) 98−78−48.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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