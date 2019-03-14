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Центробанк установил курс валют на 15 марта

14 марта в 16:16 244 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 15 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 65,5890 руб. до 65,4021 руб., а курс евро вырос с 74,0237 руб. до 74,0613 руб.

Золото будет стоить 2 731,86 рублей за грамм, серебро — 32,63, платина — 1 751,57, палладий — 3 265,53 руб./гр.


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