Лучший пензенский педагог допобразования получит 100 тыс. руб

За победу боролись десять лучших педагогов области, победителем стал Дмитрий Запорожец из Центра развития творчества детей и юношества. На втором месте — педагог дополнительного образования Центра образования и профессиональной ориентации Заречного Павел Немков, тройку лидеров замыкает Рипсимэ Русина из пензенского Дома детского творчества № 1, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Губернатор принял решение, что победитель конкурса получает премию в размере 100 тысяч рублей, за второе место — 75 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч», — сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков, который также выразил слова благодарности участникам конкурса от имени главы региона.

Победитель признался, что его переполняют эмоции.

«Было волнение, но и уверенность в своих силах. Я лично получил большой опыт», — рассказал Дмитрий Запорожец.