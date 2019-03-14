Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
КВН. Кубок профессионалов. Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор выразил соболезнования родным Владимира Курдова
В центре Пензы изнасиловали девушку
Как взбодриться на работе без кофеина? Советы медика
В Пензе скончался скульптор Владимир Курдов
Пензенцев предупреждают о сбое при печати квитанций от «ТНС энерго»
Пензенские чиновники будут ежемесячно встречаться с застройщиками
В Спасском соборе приступят к укладке полов
Школе в Арбеково хотят присвоить имя Глазунова
Пензенский минобр не реагирует на сообщения о поборах — прокуратура
Стало известно, где хотят построить дорогу-дублер из Терновки

Никольские кадеты пополнили ряды юнармейцев

14 марта в 17:40 186 просмотров

В средней школе № 4 города Никольск Пензенской области 25 учеников кадетского класса по линии МЧС торжественно посвятили в юнармейцы.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в начале церемонии были подняты флаги Российской Федерации, Пензенской области и Никольского района. Ребята произнесли клятву юнармейца и получили значки Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Сейчас в Пензенской области 2261 школьник принят в ряды юнармейцев.

Напомним, первый в регионе класс юнармейцев появился в гимназии № 6 в Пензе. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева в регионе разрабатывают концепцию развития Юнармейского движения.

Фотография: https://minobr-penza.ru/news/8568/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...