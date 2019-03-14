Никольские кадеты пополнили ряды юнармейцев

В средней школе № 4 города Никольск Пензенской области 25 учеников кадетского класса по линии МЧС торжественно посвятили в юнармейцы.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в начале церемонии были подняты флаги Российской Федерации, Пензенской области и Никольского района. Ребята произнесли клятву юнармейца и получили значки Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Сейчас в Пензенской области 2261 школьник принят в ряды юнармейцев.

Напомним, первый в регионе класс юнармейцев появился в гимназии № 6 в Пензе. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева в регионе разрабатывают концепцию развития Юнармейского движения.