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Как взбодриться на работе без кофеина? Советы медика

14 марта в 17:21 242 просмотра
, что поможет взбодриться в течение рабочего дня, кроме кофеина.

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Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что поможет взбодриться в течение рабочего дня, кроме кофеина.

«Существуют исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон эффективнее для увеличения производительности труда, чем 200 миллиграммов кофеина. Оптимальные варианты — 10−20 минут и 90 минут сна. Первый помогает восстановиться за короткое время, а второй дает полное восстановление и обновление, однако занимает больше времени. Только заведите будильник — перебор дневного сна дает обратный эффект», — такой совет дает Андрей Тяжельников.

Как сообщает агентство «Москва», специалист также порекомендовал тем, кто засыпает в общественном транспорте, обратить внимание на свой режим и нормализовать его, ведь это является следствием плохого ночного сна или недостатка отдыха.

«Против сна в метро или электричке говорят скорее аргументы относительно безопасности. Во-первых, спящий человек — желанная добыча для воров. Кроме того, спящий может проехать свою станцию, будет более рассеянным после пробуждения», — добавил медик.


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