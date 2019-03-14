В Пензе скончался скульптор Владимир Курдов

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области. Прощание с Владимиром Курдовым состоится 16 марта в картинной галерее им. К. А. Савицкого с 10.00 до 12.00.

Владимир Курдов родился 20 июня 1924 года в Смоленской губернии. В 17 лет добровольно ушел на фронт, два раза получал тяжелые ранения, после войны получил инвалидность. Его наградили орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1951-м он окончил пензенское художественное училище, отделение живописи. Затем жил и работал в Воронеже и Саратове, а в 1961 году вернулся в Пензу.



Несколько памятников работы Владимира Курдова установили в городе и области, среди них — бюсты Дениса Давыдова, Александра Куприна. Важное место в его творчестве занимала живопись и графика, картины выставлялись на выставках в Москве, Смоленске, Куйбышеве, Воронеже, Брянске, Пензе, а также в городе Бекешчаба (Венгрия). Более 100 работ хранятся в Пензенской картинной галерее.