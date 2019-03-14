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В центре Пензы изнасиловали девушку

14 марта в 17:23 1662 просмотра
, совершенное в центре города.

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Сотрудники пензенского следственного управления СКР раскрыли изнасилование, совершенное в центре города.

Утром 10 марта в следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы поступило сообщение об изнасиловании девушки. На место прибыла оперативная группа.

Следователи осмотрели место происшествия. Установлено, что в этот день в центре Пензы 26-летний водитель авто согласился подвезти до дома 28-летнюю девушку. Когда она села на переднее пассажирское сиденье, парень заблокировал двери и изнасиловал ее.

Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии задержали молодого человека. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам изнасилования, ему предъявлено соответствующее обвинение.

Свою вину парень отрицает, решением суда его заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza.sledcom

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