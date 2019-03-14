Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
КВН. Кубок профессионалов. Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Никольские кадеты пополнили ряды юнармейцев
В центре Пензы изнасиловали девушку
Как взбодриться на работе без кофеина? Советы медика
В Пензе скончался скульптор Владимир Курдов
Пензенцев предупреждают о сбое при печати квитанций от «ТНС энерго»
Пензенские чиновники будут ежемесячно встречаться с застройщиками
В Спасском соборе приступят к укладке полов
Школе в Арбеково хотят присвоить имя Глазунова
Пензенский минобр не реагирует на сообщения о поборах — прокуратура
Стало известно, где хотят построить дорогу-дублер из Терновки

Губернатор выразил соболезнования родным Владимира Курдова

14 марта в 17:35 326 просмотров
, скульптора Владимира Курдова, который скончался на 95-м году жизни.

" data-title="Губернатор выразил соболезнования родным Владимира Курдова — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким заслуженного художника РФ, скульптора Владимира Курдова, который скончался на 95-м году жизни.

«Он внес огромный вклад в облик Пензы, является создателем многих известных памятников: «Проводы», бюстов Дениса Давыдова, Александра Куприна, Александра Радищева и других. Соболезнования родным. Светлая память талантливому человеку», — написал он в Twitter.

Владимир Георгиевич Курдов скончался 14 марта. Прощание с ним состоится 16 марта в картинной галерее им. К. А. Савицкого с 10.00 до 12.00.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...