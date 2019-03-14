Губернатор выразил соболезнования родным Владимира Курдова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким заслуженного художника РФ, скульптора Владимира Курдова, который скончался на 95-м году жизни.

«Он внес огромный вклад в облик Пензы, является создателем многих известных памятников: «Проводы», бюстов Дениса Давыдова, Александра Куприна, Александра Радищева и других. Соболезнования родным. Светлая память талантливому человеку», — написал он в Twitter.

На 95-м году ушел из жизни заслуженный художник РФ, скульптор Владимир Курдов. Он внес огромный вклад в облик Пензы, является создателем многих известных памятников:"Проводы", бюстов Д. Давыдова, А. Куприна, А. Радищева и других. Соболезнования родным. Светлая память талантливому человеку. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 14 марта 2019 г.