И так сойдет. Пензенские коммунальщики запенили обрушившуюся кладку (видео)

В доме на улице Островского, 18 коммунальщики выполнили необычный вид работ: место, где обрушилась кладка, они запенили. В управляющей компании утверждают, что это временная мера.

Такое решение проблемы, мягко говоря, обескуражило местных жителей.

«Крыша находится в ужасном состоянии, стена сгнила, и простые косметические работы ситуацию не спасут, здесь нужно разбирать кладку и делать новую. Меры, которые они приняли, — запенили дыры в стене, по их словам, это единственное, что они пока могут делать. Спорно, конечно, но лучше чем ничего, чем бездействие, с которым мы сталкивались до этого», — сказала жительница Пензы Светлана Плотникова.

До 1 февраля дом на улице Островского обслуживала другая управляющая компания. В новой управляйке после осмотра признали, что кровля находится в неудовлетворительном состоянии и изношена на 70%.

В самой управляйке пояснили, что монтажная пена — временная мера. Она позволит дождаться, когда стена высохнет, что потом возвести кирпичную кладку. Текущий ремонт, и, прежде всего, кровли, в доме на улице Островского коммунальщики запланировали на апрель-май, но есть и менее отдаленные планы.

«В ближайшее время планируем покрыть над одной из квартир кровлю, уже заготовлен материал. После этого там же будет произведена кирпичная кладка и оштукатурены стены», — рассказал директор управляющей компании Олег Сорокин.

В то же время коммунальщики уверены, что текущий ремонт смоет в первую же осень и зиму. Дом на улице Островского нуждается в капитальном ремонте. По плану он будет только в 2022 году. Жители рассчитывают приблизить эту дату. И сейчас переходят с так называемого общего счета фонда капитального ремонта на индивидуальный, сообщает телеканал «Экспресс».