Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
КВН. Кубок профессионалов. Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
На трассе под Пензой столкнулись BMW и Mercedes, есть пострадавший
Пензенцы получат билеты на концерт «SUPER Дети Поколения М»
СКР проводит проверку по факту смертельного пожара в Городище
Ждут, пока растает. В Пензе коммунальщики забросали тротуар ледяными глыбами
Последняя надежда на дипломатов: защита арестованной в Кувейте россиянки надеется на помощь
В Госдуме предложили жестче наказывать недобросовестных застройщиков
Белозерцев: Патриотизм, доблесть и мужество — залог безопасности России
В российских войсках появились антидронные отряды
Известные пензенцы поздравили родной регион с юбилеем
Кузнечанам рассказали, как уберечься от пожара

Дорожные люки на ул. Володарского привели в нормативное состояние (видео)

14 марта в 20:27 212 просмотров
, и дорога стала небезопасной для движения автомобилей.

" data-title="Дорожные люки на ул. Володарского привели в нормативное состояние — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские дороги приводят в нормативное состояние после зимы. На этот раз рабочие приехали на улицу Володарского. Там водители жаловались на канализационные люки. Вокруг них разрушился асфальт, и дорога стала небезопасной для движения автомобилей.

Нормативное состояние — это не выше трех сантиметров от уровня асфальта. Эту работу делают с наступлением тепла, а предписания начинают выдавать уже с января.

«На сегодняшний день выдано 58 предписаний на восстановление колодцев и проведение их в нормативное состояние, все они исполнены. Еще предстоит большая работа, по городу очень много таких колодцев», — прокомментировал начальник административно-технической инспекции департамента ЖКХ Пензы Александр Грачев.

Работы проводят в два этапа: сначала выдалбливают вокруг люка асфальт, затем укладывают новый слой. Потом, во время ремонта дороги, покрытие снова снимают, а люк поднимают на уровень уже нового покрытия, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...