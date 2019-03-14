Дорожные люки на ул. Володарского привели в нормативное состояние (видео)

Пензенские дороги приводят в нормативное состояние после зимы. На этот раз рабочие приехали на улицу Володарского. Там водители жаловались на канализационные люки. Вокруг них разрушился асфальт, и дорога стала небезопасной для движения автомобилей.

Нормативное состояние — это не выше трех сантиметров от уровня асфальта. Эту работу делают с наступлением тепла, а предписания начинают выдавать уже с января.

«На сегодняшний день выдано 58 предписаний на восстановление колодцев и проведение их в нормативное состояние, все они исполнены. Еще предстоит большая работа, по городу очень много таких колодцев», — прокомментировал начальник административно-технической инспекции департамента ЖКХ Пензы Александр Грачев.

Работы проводят в два этапа: сначала выдалбливают вокруг люка асфальт, затем укладывают новый слой. Потом, во время ремонта дороги, покрытие снова снимают, а люк поднимают на уровень уже нового покрытия, сообщает телеканал «Экспресс».