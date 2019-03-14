Некоторые районы Пензенской области ожидает локальное подтопление (видео)

На территории Пензенской области со следующей недели существенно потеплеет. Предварительный прогноз озвучили в ходе еженедельного заседания паводковой комиссии при областном правительстве. Все ведомства, которые будут задействованы в борьбе с половодьем, приведены в состояние полной готовности.

Несмотря на мороз, весна заявляет о себе все увереннее, становится меньше снега. По оценке экспертов, за сутки его высота снижается на два-четыре сантиметра. Однако общие показатели остаются выше нормы. Местами по области сугробы достигают 50 сантиметров. Но со следующей недели ситуация начнет стремительно меняться. На территории Пензенской области ожидается существенное потепление.

«С 17 марта начнется потепление, ночью будет небольшой мороз, а днем температура поднимется до трех градусов, плюс дождь. 18 числа тоже будут небольшие осадки, но среднесуточная температура может стать положительной, днем плюс два, плюс пять, а ночью — около нуля. 19 и 20 марта не ожидается осадков, но будет очень тепло», — прокомментировала начальник Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

Как отметила главный метеоролог региона в ходе заседания паводковой комиссии при областном правительстве, пока погода благоприятствует и снег сходит постепенно, не принося больших хлопот жителям. Однако обилие осадков этой зимой дает все основания полагать, что некоторые районы области и отдельные части Пензы находятся под угрозой, как минимум, локальных подтоплений. Проблема наиболее актуальна в Шемышейском, Мокшанском, Нижнеломовском и Сердобском районах. В ходе совещания, которое прошло в режиме видеосвязи, отметили, что необходимо провести подворовый обход, чтобы выяснить, потребуется ли людям персональная помощь.

«Должен быть автотранспорт с наращенным бортом, чтобы можно было вывести скот в места, где нет затопления. Обратите на это внимание. Также в локальных местах возможных подтоплений должны быть взяты на учет больные, беременные и престарелые граждане, чтобы в случае грозы их немедленно эвакуировать», — поручил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Кроме того, необходимо в самые сжатые сроки проверить работу систем оповещения, подготовить оборудование для очистки питьевой воды и плавательные средства, сообщает телеканал «Экспресс».