В Пензе представили отчет о деятельности управления культуры (видео)

Музыкальные и художественные школы, библиотеки, парки, зоопарк и театр юного зрителя — 25 учреждений культуры и дополнительного образования функционируют на территории города. Отчет о деятельности профильного управления Пензы представили в городской Думе, а вместе с тем озвучили самые насущные проблемы.

Инициативу депутатов приняли на ура руководители музыкальных школ. О том, что учреждения допобразования нуждаются в поддержке, говорили на заседании комиссии Пензенской городской Думы. В 2018 году из федерального бюджета было выделено 190 тысяч рублей на покупку новых инструментов, однако, по подсчетам специалистов управления образования Пензы, необходимо минимум десять миллионов рублей.

«Есть оркестр гитаристов, да, 50% ребят занимаются на своих инструментах, хотя их могла предоставить школа, и тогда бы смогли заниматься дети из малообеспеченных семей. Духовые инструменты тоже сейчас дорогие», — сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В 2018-м федеральные средства направили на укрепление материально-технической базы культурных учреждений, выплаты молодым работникам, финансово поддержали пензенский ТЮЗ, а также капитально отремонтировали 14 библиотек. На шесть миллионов рублей вставили окна и двери, однако на совещании уточнили — отсутствие ремонта — это не единственная проблема.

«На книги, к сожалению, не выделяются деньги, как и на периодике. Прошу поддержать библиотеки, нам очень нужен интернет. Мы подключены к президентской и национальной библиотекам, но не имеем к ним доступа», — рассказал директор Централизованной библиотечной системы Пензы Галина Алексеева.

В танцевальных, музыкальных и других творческих кружках сегодня занимается каждый третий школьник с первого по девятый класс. В связи с этим депутаты поинтересовались, если спрос на дополнительные занятия высок, то почему остается неутешительной статистика по подростковой преступности.

«Преступность выросла на 18%. Вы как руководитель культуры как думаете, в чем причина? Как с этим бороться?» — спросил депутат Пензенской городской Думы Александр Трутнев.

«Конечно, ребенок должен быть занят, и не только в культурной сфере, но и спорте. Но я хочу еще раз сказать, что начинать, конечно, нужно с семьи. Если ребенок окружен заботой, любим и так далее, спросите у любого психолога, все будет хорошо», — ответила Вера Фейгина.

Для того, чтобы укрепить связь поколений в Пензе запустили новый проект — к каждому из 29 хоров ветеранов прикрепили детские коллективы. Совместное творчество можно будет увидеть на концертах, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «Экспресс».