Из картинной галереи Пензы запретили вывозить особо ценные экспонаты (видео)

Портреты и пейзажи на бытовые, исторические и религиозные темы. Великий русский живописец Илья Репин оставил миру сотни полотен. В 2019 году исполняется 175 лет с его рождения. В честь юбилея в «Третьяковской галерее» откроется ретроспектива (6+) его работ. В экспозицию войдут около 300 картин. Они были привезены из частных коллекций заграничных и российских музеев. Восемь работ живописца есть и в фондах пензенской картинной галереи, но в Москве их не увидят.

Автору эпохальных полотен исполняется 175 лет. Работы Ильи Репина — ценная часть коллекции пензенской картинной галереи. В фондах всего восемь картин кисти мастера.

«Ему были подвластны огромные исторические полотна и живописные этюды, мы знаем, что он автор больших рисуночных портретов и беглых легких карандашных набросков», — рассказала главный хранитель фондов Пензенской областной картинной галереи имени Савицкого Надежда Тархова.

К наследию Репина пензенские музейщики относятся с особым трепетом, поэтому на масштабной ретроспективе, которая откроется 16 марта в новой «Третьяковской галерее», не будет экспонатов из Пензы. Такое решение принял директор картинной галереи Кирилл Застрожный после громкого скандала, когда на глазах у посетителей из «Третьяковки» была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

«Наша картина Куинджи — этюд «Казбек» располагалась от похищенной в 20 сантиметрах. После этого я понял, что надо внимательнее относиться к заключению договоров даже с такими мэтрами как «Третьяковка», «Эрмитаж» или «Русский музей», которые должны обеспечивать безопасность наших картин», — сказал он.

Известно, что история закончилась благополучно. Вора поймали, картину нашли без повреждений. Тем не менее, до конца года Кирилл Застрожный объявил мораторий на вывоз из галереи особо ценных экспонатов. Говорит, если есть малейшая угроза порчи или утери пензенских картин, их лучше оставить дома. В учреждении культуры приняли дополнительные меры безопасности. Ужесточили требования к дежурным, появилась новая должность — старший смотритель, также усовершенствовали систему видеонаблюдения.

Руководство пензенской галереи планирует провести учения, чтобы проверить действия экскурсоводов, охраны и смотрителей в форс-мажорной ситуации. А к 5 августа, когда будут отмечать день рождения великого живописца, в Пензе откроется юбилейная выставка (6+). Помимо полотен Ильи Репина, на ней будут представлены работы его современников, сообщает телеканал «Экспресс».