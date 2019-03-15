На ул. Карпинского произошло массовое ДТП. ФОТО, ВИДЕО

Очевидцы разместили фото с места ДТП, которое произошло днем 14 марта, в группе соцсети «ВКонтакте».

«Столкнулись пять машин по направлению к памятнику Победы, два авто — в третьей полосе, и три авто — во второй», — сообщил один из пользователей.

Подписчик группы Иван отметил, что живет неподалеку и слышал громкий звук от удара, когда автомобили столкнулись. Судя по фотографиям, несколько машин получили сильные повреждения — смяты капоты. Пострадал ли кто-то из людей, неизвестно.

«С «Листа» поворачивал один и ударил белую машину. А водитель «Калины» засмотрелся, и машина ударила двух на второй полосе», — написал очевидец Сергей.

Официальной информации о произошедшем нет.