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Молоко в России намерены избавить от антибиотиков

15 марта в 09:13 86 просмотров
, который полностью запретит антибиотики в молочной продукции.

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В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в молочной продукции.

Как рассказал «Известиям» председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев, планируется создать экспресс-методы, чтобы определять, есть антибиотики в сырье и продуктах, или нет.

По его словам, первый проект нового стандарта для молочной индустрии технический комитет 16 апреля рассмотрит.

Эксперты отмечают, что человек привыкает к антибиотикам, если употребляет продукцию с ними, и если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.


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