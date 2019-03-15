Маленьких пензенцев хотят учить ПДД на детских площадках

По его словам, в таких игровых зонах ребята смогут не только развлекаться, но и узнавать, например, основы безопасного дорожного движения.

«На днях в Удмуртии проходил совет, где обсуждали меры по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил Иван Белозерцев.

Рекомендовал нашим застройщикам также устанавливать и тематические детские площадки, на которых дети могли бы не только играть, но и узнать основы безопасности дорожного движения. На днях в Удмуртии проходил совет, где обсуждали меры по обеспечению безопасности дорожного движения pic.twitter.com/dkfpx2ruZn — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 14 марта 2019 г.

Напомним, ранее глава региона призывал создавать детские площадки с безопасным покрытием и отказаться от песка на них.