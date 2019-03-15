Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
КВН. Кубок профессионалов. Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Чиновников Пензы заставили работать через Интернет. Как они справляются?
В Пензе выбрали «Мисс студенчество»
Некоторые районы Пензенской области ожидает локальное подтопление
И так сойдет. Пензенские коммунальщики запенили обрушившуюся кладку
Никольские кадеты пополнили ряды юнармейцев
Губернатор выразил соболезнования родным Владимира Курдова
В центре Пензы изнасиловали девушку
Как взбодриться на работе без кофеина? Советы медика
В Пензе скончался скульптор Владимир Курдов
Пензенцев предупреждают о сбое при печати квитанций от «ТНС энерго»

Маленьких пензенцев хотят учить ПДД на детских площадках

15 марта в 09:37 8 просмотров

Губернатор Пензенской области предложил застройщикам устанавливать тематические детские площадки.

По его словам, в таких игровых зонах ребята смогут не только развлекаться, но и узнавать, например, основы безопасного дорожного движения.

«На днях в Удмуртии проходил совет, где обсуждали меры по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, ранее глава региона призывал создавать детские площадки с безопасным покрытием и отказаться от песка на них.

Фотография: https://twitter.com/BelozercevIA

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...