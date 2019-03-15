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«Страшно ходить». Пензячка просит сделать тротуары на ул. Толстого

15 марта в 09:40 324 просмотра
, и особенно детей, которые ходят по улицам Толстого и Ворошилова.

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Жительница Пензы волнуется за безопасность жителей, и особенно детей, которые ходят по улицам Толстого и Ворошилова.

«Очень прошу разобраться с состоянием дороги на перекрестке и на протяжении улиц Толстого и Ворошилова! Рядом находятся филиал детского сада № 88 и школа № 58. Соответственно, большой поток детей, да и все местные жители постоянно ходят там.

Уже несколько лет там просто страшно передвигаться: тротуаров нет на всем протяжении Толстого и части ул. Ворошилова, которая прилегает к саду. По дороге — большое движение машин, пешеходы вынуждены ходить между ними. Не знаю, является ли эта дорога проезжей частью или пешеходной зоной. Необходимо разграничить это, оделить машины и людей, сделать переходы», — написала женщина в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

Также к жалобе она приложила фотографии места. Действительно, на снимках видно, что тротуаров в данном месте нет, люди идут по дороге.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.

Фотография: фото автора жалобы

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