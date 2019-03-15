Пензенские альпинисты установят флаг с Лермонтовым на Казбеке

Проект «Лермонтову — 205!» начался в Пензе с передачи флага экспедиции с портретом поэта, его в итоге должны установить на вершине Казбека — самого восточного пятитысячника Кавказа, сообщили в пресс-центре облправительства.

В настоящее время завершен подготовительный этап экспедиции, пензенцы проехали по Грузии и посетили памятные места, связанные с именем Лермонтова.

«Мы провели ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего, познакомились с местными альпинистами, которые будут нас курировать при восхождении на Казбек и спуска с вершины. Также мы изучили местные природные особенности, которые помогут при дальнейшем проведении горной экспедиции», — рассказал Вячеслав Морозов.

Пензенские альпинисты будут покорять пятитысячник с грузинской стороны и спускаться с него на сноубордах.