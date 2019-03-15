В Пензе малыши и школьники смогут пообщаться с известными писателями

Открытие фестиваля приурочено ко Всемирному дню поэзии 21 марта.
Для самых маленьких пензенцев пройдет интерактивный СТИХтакль «Слова играют в… РИФМЫ», а для подростков — мастер-класс по словотворчеству от писателя и библиотекаря Анны Платуновой.
В рамках фестиваля состоятся мероприятия, посвященные детской книге и Году театра. Участники смогут пообщаться в режиме онлайн с современными писателями Ниной Дашевской, Евгением Гаглоевым, Ольгой Фадеевой и Наталией Волковой, сообщили в пресс-центре правительства области.
Подробное расписание всех мероприятий фестиваля можно узнать здесь.