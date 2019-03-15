Стало известно, когда в Пензе достроят цирк

В министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области прошло совещание по вопросам завершения строительства цирка.

«На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся низкими темпами», — отметила в ходе совещания первый замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова.

В настоящее время генеральный подрядчик, которым является ООО «СтройРесурс», восстановил ограждение объекта, убрал и вывез мусор с площадки, произвел планировку территории, восстановил электроснабжение и временные сети, водоснабжение, завершил монтаж веб-камер.

Кроме того, разработан проект план-графика очередности строительства объекта с завершением всех работ до 1 июля 2020 года. Он направлен для утверждения в Росгосцирк, сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, 8 ноября Росгосцикрк подписал контракт на сумму 1 267 114 110 рублей с московской компанией «Стройресурс», которая выступает в качестве генерального подрядчика объекта. Ранее работы планировали завершить в конце 2020 года.